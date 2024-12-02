تحصين أكثر من 84 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في المنيا -صور

المنيا- جمال محمد:

وجه عماد كدوانى محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، ضمن حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد السيد مدير مديرية الطب البيطري، جهود المديرية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الفترة من 16 نوفمبر حتى 28 نوفمبر 2024.

وكشف عن تحصين 84 ألف و 538 رأس ماشية، وترقيم وتسجيل 534 رأس ماشية عن طريق 120 لجنة فرعية، و4 لجان مركزية، لافتاً إلي زيادة عدد الرؤوس المحصنة عن مثيلتها في العام السابق بنسبة 72% نتيجة لزيادة وعي المربين بأهمية التحصين بما يحقق أهداف الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأشار مدير المديرية، إلى تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مُدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وعقد 326 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضهُ، ومدى خطورتهُ على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنهُ.