جامعة الجلالة تهنئ الدكتور حسن حرب بفوزه بجائزة مرموقة

السويس - حسام الدين أحمد:

فاز الدكتور حسن كمال حرب مدير مركز السلام التذكاري بجامعة الجلالة، بجائزة وزير الخارجية الياباني لعام 2024، تقديرا لجهوده.

وقدم مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية، التهاني إلى الدكتور حسن كمال حرب، بمناسبة فوزه بالجائزة، تقديرًا لجهوده البارزة في تعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين مصر واليابان، ومسيرته الأكاديمية الحافلة بالعطاء والإنجازات.

يأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة أكاديمية متميزة امتدت لسنوات، حيث أسهم الدكتور حسن كمال حرب في إطلاق مبادرات تعليمية وثقافية، وتنظيم مؤتمرات دولية وندوات متخصصة في مجالات السلام والتنمية المستدامة، إضافة إلى الأبحاث المشتركة وبرامج التبادل الطلابي التي ساهمت في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين، وفقا لبيان الجامعة.

وأعرب مجلس أمناء جامعة الجلالة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بتشجيع التميز الأكاديمي ودعم الكفاءات العلمية التي تمثل الجامعة في المحافل الدولية.