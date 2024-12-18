"الرعاية الصحية" بالأقصر: تقديم أكثر من 5 ملايين خدمة طبية خلال عام 2024

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن حجم الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها لأهالي المحافظة منذ إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بلغت 20 مليون خدمة طبية وعلاجية، من خلال 60 منشأة صحية تابعة للهيئة على مستوى المحافظة، بينها 6 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، إضافة إلى 54 مركزًا ووحدة طب أسرة، وإجراء 327 ألف عملية جراحية حتى الآن من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والتي تشمل مستشفيات «حورس التخصصي، إيزيس التخصصي، طيبة التخصصي، الأطفال التخصصي، الكرنك الدولي، المجمع الطبي الدولي»، وتراوحت العمليات التي تم إجراؤها بالمحافظة ما بين عمليات كبرى وصغرى ومتوسطة فضلًا عن التدخلات الجراحية فائقة الدقة أو التي تحتاج مهارة خاصة.



كما بلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة ضمن مراكز ووحدات طب الأسرة والتي تم تقديمها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل 2.854 مليون خدمة طبية، خلال عام 2024.

وتقديم 3.392 مليون خدمة طبية بالمستشفيات في كافة التخصصات الطبية خلال عام 2024

كما تخطى المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالأقصر وهي أولى محافظات الصعيد بالمنظومة، حاجز المليون مواطن، وتم فتح 1.222 مليون ملف طبي إلكتروني للمواطنين بالمحافظة، وإجراء الفحص الطبي الشامل لـ366 ألف منتفع بالأقصر حتى الآن.

والهيئة لديها خطة طموحة مُتسقة مع رؤية القيادة السياسية، لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية وجعل مستشفيات الهيئة مقصدًا للعلاج، وذلك بتطوير المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء إلى سياحة العلاج، وأن تكون محافظة الأقصر نواة السياحة العلاجية في مصر.







