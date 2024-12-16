لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السجن والغرامة لنجار نقّب عن آثار في الإسكندرية

05:54 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة نجار بالسجن 5 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات لصالح هيئة الآثار، بعد اتهامه بالتنقيب عن الآثار أسفل محل في منطقة اللبان.

تفاصيل القضية والتحقيقات

تعود وقائع القضية رقم 2936 لسنة 2024 عندما تلقى قسم شرطة اللبان بلاغًا بضبط المتهم "أ.ع.ع" خلال تنقيبه عن الآثار داخل أحد المحلات.

وأوضحت التحقيقات وجود حفرة دائرية بعمق 5 أمتار، مدعمة بأجولة ردم لمنع الانهيار، وسلم وحبال، بالإضافة إلى سرداب أفقي وفتحة لتصريف المياه الجوفية مدعومة بخراطيم شفط وأدوات كهربائية مثل صاروخ وأسلاك.

شواهد أثرية تعود للعصر الروماني

كشفت هيئة الآثار عن وجود شقف فخارية أثرية تعود للعصر اليوناني الروماني داخل الحفر، مما أكد طبيعة النشاط غير القانوني.

وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالته إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم النهائي بعقوبته.

السجن والغرامة لنجار معاقبة نجار بالسجن 5 سنوات اتهام نجار بالتنقيب عن الآثار محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موافقة جديدة على قروض بـ 3 مليارات دولار لمصر.. ماذا نعرف؟
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
"إحداها مجانية".. القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024