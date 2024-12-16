السجن والغرامة لنجار نقّب عن آثار في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة نجار بالسجن 5 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات لصالح هيئة الآثار، بعد اتهامه بالتنقيب عن الآثار أسفل محل في منطقة اللبان.

تفاصيل القضية والتحقيقات

تعود وقائع القضية رقم 2936 لسنة 2024 عندما تلقى قسم شرطة اللبان بلاغًا بضبط المتهم "أ.ع.ع" خلال تنقيبه عن الآثار داخل أحد المحلات.

وأوضحت التحقيقات وجود حفرة دائرية بعمق 5 أمتار، مدعمة بأجولة ردم لمنع الانهيار، وسلم وحبال، بالإضافة إلى سرداب أفقي وفتحة لتصريف المياه الجوفية مدعومة بخراطيم شفط وأدوات كهربائية مثل صاروخ وأسلاك.

شواهد أثرية تعود للعصر الروماني

كشفت هيئة الآثار عن وجود شقف فخارية أثرية تعود للعصر اليوناني الروماني داخل الحفر، مما أكد طبيعة النشاط غير القانوني.

وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالته إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم النهائي بعقوبته.