مصرع طالب صدمته سيارة نقل على الطريق الصحراوي في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي طالب إعدادي مصرعه، اليوم الاثنين، صدمته سيارة نقل مسرعة خلال مروره بالطريق الصحراوي في قرية الترامسة التابعة لدائرة مركز قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد بمصرع صبي صدمته سيارة مسرعة على الطريق الصحراوي الغربي، وتبين مصرع "سيف.ف"، 13 عامًا، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.