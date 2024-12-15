عُثر عليها مدفونة أعلى سطح منزل.. تشييع "طفلة الغرابوة" بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شيّع أهالي قرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، مساء اليوم الأحد، جثمان طفلة عُثر عليها مدفونة في الرمال أعلى سطح أحد المنازل، وذلك بعد اختفائها لمدة يومين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارًا من غرفة العمليات بالعثور على جثة طفلة تُدعى "ج"، تبلغ من العمر 5 أعوام، مدفونة في الرمال أعلى سطح منزل بقرية الغرابوة بحري بمركز دشنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.