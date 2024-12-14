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ضبط موظف بالسويس صفع بائعة مناديل فى الطريق العام

06:19 م السبت 14 ديسمبر 2024

حبس - أرشيفية

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السويس- حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث الأربعين في السويس، موظفا بتهمة التعدي على سيدة في الطريق العام بالسب وصفعها على وجهها.

وكانت السيدة "نادية. م" بائعة مناديل، حررت محضرا بقسم شرطة الأربعين، أفادت بأنها بائعة متجولة تبيع المناديل وفوط تنظيف السيارات بشارع النيل، وأثناء عملها في بيع بضاعتها فوجئت بأحد سكان العقار المواجه لمكان توقفها ينفعل عليها ويامرها بالرحيل وترك المكان.

وأضافت السيدة في محضر الشرطة، أن الموظف المقيم بالعقار نهرها وصفعها على وجهها حين رفضت مغادرة المكان، كما أكدت السيدة أنها لا تملك أي مصدر دخل، وأنها منذ انفصلت عن زوجها قبل 20 عاما وهي تتولى الإنفاق على نفسها وابنها محمد المريض من حصيلة بيع المناديل ومسح السيارات.

وتابعت أنها لا تزعج السكان أو أصحاب المحال التجارية، ولا تبيع بضاعتها ورغم ذلك تتعرض للمضايقات منهم، ويرفضون توقفها في ذلك المكان بشارع النيل بحجة أن وجودها يزعجهم.

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