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انقلاب سيارة مواد غذائية يعطل الحركة المرورية على الطريق الزراعي بالقليوبية

03:23 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

انقلاب سيارة ربع نقل

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أعلى كوبري بنها، في محافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها أمام المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أعلى كوبري بنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بمعدات لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بسهولة ويسر أمام المواطنين.

انقلاب سيارة ربع نقل الحركة المرورية الطريق الزراعي القليوبية
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