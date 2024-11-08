لحوم فاسدة في مطاعم شهيرة بسوهاج.. و3 أجهزة تتدخل

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قاد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج يرافقه الدكتور ريمون فايز والدكتور علي فراج أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين وسلامة الغذاء حملة مكبرة على مطاعم مدينة سوهاج.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 237 كيلو لحوم دواجن وبلدية ومصنعات في مطاعم شهيرة بسوهاج، قبل عرضها للمواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة، وشدد الدكتور أحمد حمدي، على استمرار حملات الطب البيطري على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية؛ لضبط الأسواق ووصول غذاء صحي وآمن للمواطنين.