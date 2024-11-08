السيطرة على حريق كافيه في سيدي جابر بالإسكندرية (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في كافيه مجاور لنادي المعلمين في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية من دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد الكافيهات في منطقة سيدي جابر شرق المحافظة، بالقرب من نادي المعلمين.

انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف رفقة الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأوضح مصدر إداري في نادي المعلمين بالإسكندرية أن الحريق اندلع داخل أحد الكافيهات المستأجرة من النادي، مشيرًا إلى أن رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة على النيران بعد الدفع بسيارات الإطفاء.

وأضاف المصدر أنه جاري الكشف عن كافة الملابسات حول اندلاع النيران داخل الكافيه من قبل جهات التحقيق، مؤكدًا أن الحريق لم يتسبب في أي إصابات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.