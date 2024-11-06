عذبها بـ"خرطوم مياه".. إحالة قاتل طفلته في كفر الشيخ للمفتي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وبإجماع آراء أعضائها، بإحالة أوراق عاطل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن عقوبة إعدامه عما أسند إليه لاتهامه بقتل طفلته عمدًا، وحددت المحكمة جلسة 4 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين عبده علي شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر سيد أحمد شتا، رئيسًا، ومهاب عبدالغفار عبدالمطلب حسن، نائبًا، وسكرتارية محمد رضا، في أحداث القضية رقم 9390 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 580 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق في كفر الشيخ أحالت المدعو "محمد. م. ع. ب" 39 عامًا، عاطل، مقيم بمنطقة القنطرة بمدينة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 15 يناير 2024 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ قتل طفلته "بسنت" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أنه احتدم خلاف بينهما على إثر عدم اتمامها لأعمال النظافة المنزلية، مما أشعل غضب المتهم نحوها، فتعدى عليها ضربًا مستخدمًا في ذلك أداة "خرطوم" محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وجاء ذلك حال تدفق المياه لداخل الخرطوم إبان كتمه أنفاسها حتى فارقت الحياة قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل أطفاله الآخرين يارا، وسهيلة وسفيان، عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بأن انهال عليهم ضربًا على إثر مشادة فيما بينهم بالأداة "الخرطوم" مما أحدث إصابتهم قاصدًا من ذلك قتلهم لكنهم جرى إسعافهم بنقلهم إلى المستشفى ومداركتهم للعلاج.