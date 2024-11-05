محافظ جنوب سيناء يستعرض فرص الاستثمار بالمحافظة في معرض لندن السياحي

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سلسلة من الاجتماعات لتعزيز التعاون الاستثماري وتقديم فرص الاستثمار الواعدة بالمحافظة، بمشاركة السفير شريف كامل، سفير مصر في لندن، والوزير المفوض التجارى تامر مصطفى، رئيس المكتب التجاري، بحضور أعضاء السفارة والمكتب التجاري المصري لدعم هذه الجهود، وذلك على هامش مشاركة المحافظ في معرض لندن السياحي المقام في العاصمة البريطانية.

وكان الاجتماع الأول مع السيد باولو دي ميكيليس، المدير العام لإحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ولها أعمال متعددة في السوق المصري.

واستعراض المحافظ خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، خاصة في محور أبوزنيمة وأبورديس الذي يُعَدُّ مركزًا للصناعات المعدنية والمحجرية.

كما ناقش الطرفان الاستثمارات في مجال الطاقة لهذه المنطقة الصناعية والإمكانات المتاحة لتعزيز استثمارات الشركة في مجال الطاقة المتجددة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

كما اجتمع المحافظ مع السيد مارك هاميلتون، مدير الغرفة التجارية المصرية البريطانية،لاستعراض خطط الاستثمار المتنوعة في جنوب سيناء، وعرض فرص الاستثمار في القطاعات اللوجستية والتجارية المرتبطة بميناء نويبع، مع التأكيد على تحويل الميناء إلى مركز دولي لدعم التجارة العالمية وتعزيز الربط التجاري مع دول الجوار وأوروبا، إضافة إلى مناقشة الفرص السياحية والتطويرية في شرم الشيخ ودهب، وأهمية استقطاب المزيد من المستثمرين البريطانيين لجنوب سيناء

خلال الاجتماعات، دعا محافظ جنوب سيناء، ممثلي الشركات البريطانية والغرفة التجارية لزيارة جنوب سيناء، والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بدعم من القيادة السياسية في مصر لتشجيع الاستثمارات.

كما حرص المحافظ على استعراض الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي جرى اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات رئيسية، كل منها يتميز بفرص استثمارية فريدة، وهم قطاع رأس سدر التى تعد البوابة الجنوبية للمحافظة، وتشمل مشروعات تنموية متعددة في مجالات السياحة والزراعة والصناعة، ومنطقة أبوزنيمة وأبورديس التى تركز على الصناعات المعدنية والمحجرية والبترولية، مع تعزيز الاستثمارات في هذه المجالات لدعم الاقتصاد الوطني، وسانت كاترين والطور التى تتميز بإمكانيات دينية وتاريخية عالمية، وتشمل كافة الديانات السماوية وجبل التجلي، مع التركيز على السياحة الدينية والبيئي، .وشرم الشيخ ودهب التى تُعد مركزًا عالميًا للسياحة بأنواعها، مع خطط لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات السياحية.

وقطاع طابا ونويبع والتى من المستهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، يلبي متطلبات دول الجوار في التصدير والنقل إلى أوروبا .