ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة محملة بالطماطم فى أسيوط -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل موقع "مصراوي" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالطماطم على طريق محور منفلوط الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، البالغ عددهم 17 شخصًا.

ونقلت سيارات الإسعاف تابعة لمرفق إسعاف أسيوط المصابين وهم: "خالد.ج.س" 13 عامًا، و"عمر.ف.ع" 13 عامًا، و"محمد.إ.ع" 13 عامًا، و"محمد.ا.ح" 10 أعوام، و"مصطفى.ف.ع" 15 عامًا، و"جمال.م.ع" 25 عامًا، و"ناصر.م.ط" 44 عامًا، و"م.ص.ع" 11 عامًا، و"إبراهيم.ح.ف" 12 عامًا.

كما أصيب "محمد.ص.م" 9 أعوام، وشقيقه "وليد" 14 عامًا، و"محمود.ع.ف" 11 عامًا، و"عمر.م.أ" 15 عامًا، و"احمد.ح.ف"12 عامًا، و"عبده.م.ف" 13 عامًا، و"إبراهيم.س.ق" 15 عامًا، و"وشخص مجهول الهوية" 18 عامًا.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم" 9875 ى ب"، محملة بالطماطم وتقل عمال مزارع، وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخصًا، نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم؛ وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

اقرأ أيضا:

بينهم أطفال.. إصابة 17 شخصًا في حادث انقلاب سيارة محملة بالطماطم بأسيوط -صور