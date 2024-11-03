ننشر تشكيل مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية، اليوم الأحد، تشكيل هيئة مكتب المجلس في دورته الجديدة في الفترة من 2024 إلى 2026.

وعقد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة رزق الطرابيشي، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة وتشكيل هيئة المكتب، في أول اجتماع بعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة بالإسكندرية التي أجريت الأربعاء الماضي، على منصب النقيب وثلاثة مقاعد لأعضاء المجلس.

وشمل تشكيل مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية كل من رامي ياسين، سكرتيرا عاما، بسمة الشحات، أمين الصندوق، شوكت سعد، وكيل النقابة، هدي الساعاتي وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، شيرين العقاد وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية، خالد الأمير مشرف عام النشاط.

وقال رزق الطرابيشي؛ رئيس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إن مجلس النقابة يعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الصحفيين، مضيفا أن النقابة كانت وستظل على مدار تاريخها بيتًا لكل صحفي ومنبرًا للتعبير عن الرأي الحر.

وأشار إلى أن الانتخابات الأخيرة جرت بصورة حضارية مشرفة تعكس رقي الجماعة الصحفية، موجهًا شكره للنقيب خالد البلشي وأعضاء مجلس النقابة العامة على حضورهم ودعمهم للانتخابات، مما أسهم في ظهورها بشكل يليق بالجماعة الصحفية.

وشدد الطرابيشي على أن المجلس الجديد يسعى لمواصلة تقديم الخدمات النقابية للزملاء، وتفعيل العمل النقابي المؤسسي الذي يهدف في المقام الأول إلى خدمة الصحفيين، وتوفير الدعم القانوني والخدمي لهم.

كما نوه نقيب الصحفيين إلى عزمه على تقديم خدمات حقيقية تشمل تحسين الخدمات الصحية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمر للصحفيين لمواكبة التسارع التكنولوجي الحالي.

وأكد أهمية تقديم الدعم القانوني للصحفيين، وتعزيز التعاون مع النقابات المهنية والمؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى توفير كتيب للصحفيين وأسرهم يتضمن جميع التعاقدات والمميزات والخصومات المتاحة.