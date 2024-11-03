بعد قتل طالب على يد زميله.. استبعاد مدير مدرسة فى بورسعيد وإحالة معلمين للتحقيق

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استبعد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مدير المدرسة الميكانيكية من منصبه، وذلك على خلفية مصرع طالب على يد زميله بطعنة نافذة في القلب.

كما قرر عقب انتقاله إلى المدرسة وبرفقته فريق المتابعة المركزية والإدارة القانونية والمكتب الفني بالمديرية، عقب إبلاغه بواقعة مصرع الطالب داخل المدرسة، بإحالة جميع من لهم علاقة بالواقعة من إشراف ومعلمين للتحقيق الفورى واستبعاد مدير المدرسة وتكليف لجنة بإدارة شئون المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

وكان مستشفى الزهور استقبل محمد عمر مهران، طالب بالصف الأول بالمدرسة الميكانيكية، في حالة سيئة جدا متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله بالمدرسة المدعو "ع.ن.ع" عليه بسلاح أبيض، وحاولت أطقم الرعاية الطبية إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثر بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفي، هذا وقد كلف اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، فريق بحث بسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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