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بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية

03:08 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية
  • عرض 13 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية
  • عرض 13 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية
  • عرض 13 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية
  • عرض 13 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية
  • عرض 13 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية
  • عرض 13 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية
  • عرض 13 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية
  • عرض 13 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية
  • عرض 13 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية
  • عرض 13 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية
  • عرض 13 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية
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بني سويف-حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سوق اليوم الواحد، المُقام خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، وذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، وعدد من شركات القطاع الخاص، تحت إشراف مديرية التموين.

وحرص المحافظ على تفقد كل باكيات وأقسام السوق الذي يضم كافة السلع الأساسية والإستراتيجية منها السكر، و الأرز، و المكرونة، و الجبن، والألبان، و المخللات، واللحوم البلدية، والدواجن، واللحوم المجمدة، ومصنعات اللحوم، علاوة على كافة أنواع الخضروات والفاكهة وذلك بأسعار مخفضة، وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وتبادل المحافظ الحديث مع عدد من المواطنين المترددين على السوق، مطمئنا منهم عن الأسعار، ونوعية، وجودة السلع المتوافرة، مشيراً إلى أنه سيحري التنسيق مع الجهات المختصة من الغرفة التجارية والتموين، لعقد السوق بصفة منتظمة يوم واحد كل أسبوع، مع بحث إمكانية التوسع في إقامته وتعميمه بباقي المدن، للتيسير على المواطنين في كافة ربوع المحافظة في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية والتموينية بأسعار مخفضة.

السلع الغذائية بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم سوق اليوم الواحد
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