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بالصور- اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة

04:47 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة
  • عرض 9 صورة
    اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة
  • عرض 9 صورة
    اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة
  • عرض 9 صورة
    اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة
  • عرض 9 صورة
    اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة
  • عرض 9 صورة
    اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة
  • عرض 9 صورة
    اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة
  • عرض 9 صورة
    اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولةس
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الإسكندرية - محمد البدري:

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار عبد الرزاق شعيب؛ رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون بين الجانبين.

وقال الدكتور أحمد زايد، إن هذا التعاون سيساهم في تبادل الخبرات بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة، وتبادل المطبوعات المختلفة في المستقبل.

وأكد "زايد" استعداد مكتبة الإسكندرية لاستقبال نسخ من مجلة هيئة قضايا الدولة لرقمنتها وإتاحتها للقراء على موقع مستودع الأصول الرقمية الخاص بالمكتبة.

وأضاف أن بروتوكولات التعاون بمثابة جسور لتبادل الخبرات وخلق أطر للعمل المشترك متابعا: "توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة قضايا الدولة هو شرف كبير، ونحن نعتز بتاريخ كل المؤسسات القضائية المصرية، وبالإسهامات الثقافية والفكرية التي يقدمها قضاة مصر الأجلاء في مجالات مختلفة كالأدب والسياسة والدراسات الاستراتيجية.

من جانبه، ثمن المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة التعاون مع مكتبة الإسكندرية، وقال: "من دواعي سرورنا أن نتكاتف من خلال توقيع بروتوكول اليوم بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة في شتى المناحي العلمية والبحثية والتدريبية والقانونية والقضائية، لتبادل الخبرات العلمية والثقافية وإثراء الثقافة العامة للجانبين".

الإسكندرية مكتبة الإسكندرية هيئة قضايا الدولة
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