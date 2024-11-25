محافظ البحيرة: وضعنا خطط استباقية محكمة لمواجهة تقلبات الطقس والأمطار

البحيرة - أحمد نصرة:

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة وضعت خطة استباقية مُحكمة، لمواجهة تقلبات الطقس والأمطار، تضمن الانتشار السريع للمعدات والفرق الميدانية في المواقع المتأثرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية لرفع تجمعات المياه بسرعة، مما يضمن انتظام الحركة المرورية وحماية المنشآت الحيوية.

كما أشارت عازر، إلى أن مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة يعمل على مدار الساعة، مع تفعيل غرف عمليات فرعية في جميع المراكز والمدن لضمان المتابعة اللحظية والتدخل الفوري، مع تكثيف التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لدعم المواقع المتضررة مباشرة.

وشددت محافظ البحيرة، على أهمية مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والزراعي لمواجهة كميات الأمطار المتزايدة، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعدات وأجهزة الشفط، وتجهيز فرق طوارئ إضافية للتدخل السريع عند الحاجة.

ودعت المحافظ، المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات مائية والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية المكشوفة، مع الإبلاغ عن أي طارئ عبر قنوات التواصل المخصصة لضمان تدخل الفرق المختصة بسرعة.

وأكدت أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للفرق الميدانية لتذليل أي عقبات وضمان سلامة المواطنين، مع استمرار التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الأحوال الجوية باستمرار وتطبيق كافة الإجراءات الاستباقية والطارئة لمواجهة آثار الطقس غير المستقر، بما يضمن توفير بيئة آمنة وخدمات متواصلة لجميع المواطنين.