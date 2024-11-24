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بالصور.. محافظ أسيوط يوجه بتطوير مزارع الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية

10:49 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (2)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (5)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (6)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (3)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (4)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (8)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (10)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (7)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (12)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (13)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (14)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (15)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (11)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (9)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (18)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (17)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (20)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (21)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (22)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (19)
  • عرض 22 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية (16)
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أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية، والاطمئنان على رفع كفاءة العنابر الخاصة بالمواشي ومظلات التربية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عبدالله أبوالنجا، مستشار المحافظ لشئون الثروة الحيوانية، وخالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب، والدكتور صلاح قطب، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، والدكتور رفعت حكيمي، مدير إدارة الصحة العامة، ويسري كامل، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تابع المحافظ سير العمل في محطة أبنوب الحمام، التي تمتد على مساحة 13 فدانًا، واطمأن على حالة القطيع وعمليات التغذية وعنابر الماشية. شدد على أهمية التغذية الجيدة والنظافة المستمرة للمحطة، واستغلال كافة الإمكانات المتاحة وإعادة تصنيعها والاستفادة منها، مع توجيه بضرورة توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية.

وشدد أبو النصر، على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال أعمال تطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة، وحسن استغلال المساحات المتاحة لزيادة العائد الاقتصادي.

كما شدد على أهمية إحكام الرقابة والإشراف الإداري و البيطري والزراعي، والمرور الدوري لتحقيق المستهدف من المشروع، وزيادة إنتاجيته وأصوله وإيراداته.

وأشار إلى أن المشروع يمتلك بنية تحتية وإمكانات تؤهله لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، والمساهمة في خفض الأسعار المرتفعة من بعض التجار والمربين.

هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الثروة الحيوانية عبدالله أبوالنجا مديرية الطب البيطري
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