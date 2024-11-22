21 شخصًا.. ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

حصل "مصراوي"، على قائمة بأسماء 21 مصابًا في حادث تصادم 3 سيارات على طريق "جناكليس - أبو المطامير" عند الكيلو 71 بنطاق محافظة البحيرة.

وأصيب في الحادث كل من: رنا أحمد لطفي، 18 عاما، سارة أحمد جابر، 31 عاما، ندى حمد فرج، 17 عاما، جومانا إبراهيم السيد أحمد، 17 عاما، سعاد أحمد عبد البر أحمد، 17 عاما، ملك أحمد صابر، 16 عاما، جنا محمد لطفي أبو العزايم، 17 عاما، بيشوي حليم يوسف عيد، 26 عاما، أميرة مجدي شكري، 26 عاما، دنيا ياسر صبحي محمد، 21 عاما.

كما أصيبت عليا أدهم حسن أحمد، 15 عاما، فريدة أدهم حسن أحمد، 16 عاما، آية فتوح إمام عبد الغني، 27 عاما، نورا محمد عبد الحميد، 46 عاما، هدي أحمد محمود عبد الغني، حبيبة محمد متولي، 18 عاما، شروق أحمد حسن، 24 عاما، أحمد عماد سعد عطية، 21 عاما، رقية يوسف إبراهيم، 60 عاما، إبراهيم محمد يوسف إبراهيم، 40 عاما، جيهان زغلول إبراهيم، 52 عاما، وجميعهم مقيمون بمركز أبو المطامير ومصابين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

كانت سيارات الإسعاف انتقلت لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

إصابة 21 شخصًا فى حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة -صور



