كان ذاهب للمدرسة.. مصرع تلميذ صدمه قطار فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن صدمه قطار أثناء ذهابه إلى المدرسة في قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بالواقعة التى أسفرت عن مصرع حسن علاء حسن، 7 أعوام، حيث صدمه قطار أثناء ذهابه إلى المدرسة، ومروره على مزلقان الرياح بمدينة قنا.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.