لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كان ذاهب للمدرسة.. مصرع تلميذ صدمه قطار فى قنا

10:08 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

جثة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن صدمه قطار أثناء ذهابه إلى المدرسة في قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بالواقعة التى أسفرت عن مصرع حسن علاء حسن، 7 أعوام، حيث صدمه قطار أثناء ذهابه إلى المدرسة، ومروره على مزلقان الرياح بمدينة قنا.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

قنا قطار مزلقان الرياح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* إزاي تعرف نتيجة قرعة الحج من موقع وزارة الداخلية بالرقم القومي؟
الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه