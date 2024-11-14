إحالة أوراق متهم بقتل زوج شقيقته للمفتي في أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

أحالت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، أوراق متهم إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات مالية، وحددت المحكمة جلسة الثالث من يناير للنطق بالحكم.

ترأس الجلسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر ومحمد حسن شلقامي، وأمانة سر بخيت شحاته وفنجري عبد الرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 23403 لسنة 2022 جنايات أول أسيوط، إلى تلقي قسم شرطة أول أسيوط بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية في شارع السبيل بمنطقة سيد، والعثور على جثة في منتصف الشارع.

انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة تعود لشخص يدعى "خالد. أ. ح"، 53 عامًا، معلم أول بالتربية والتعليم، ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة، تبين أن المتهم هو "أحمد. م. س"، 34 عامًا، شقيق زوجة المجني عليه.

وكشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، أن المتهم باغت المجني عليه أثناء سيره في الشارع وأطلق عليه أعيرة نارية، مما أدى إلى وفاته، بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض بمنطقة القيسارية.