إصابة 6 أشخاص في حادث على طريق "العاشر - بلبيس" بالشرقية

الشرقية - مصراوي:

شهد طريق "العاشر- بلبيس" بمحافظة الشرقية، انقلاب سيارة نقل ركاب ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي وتقديم الخدمات الطبية لهم.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس بالواقعة، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل الركاب المصابين، وجرى تقديم خدمات طبية لهم فيما سجل الحالات خروج فور الاطمئنان عليهم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص بسبب انقلاب سيارة ركاب وتحرر محضر بالواقعة، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.