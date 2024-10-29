المؤبد لأب ونجله أشعلا النيران في مسكن به 3 أشخاص في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لأب ونجله بتهمة إشعال النيران في مسكن يضم ثلاثة أشخاص، وذلك نتيجة خلافات بينهم في العمل، في دائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.

ترأس الجلسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي، وضمّت الهيئة القضائية المستشارين إيهاب كمال عزيز، محمود منير عبد الوهاب، ومحمد الأمين إبراهيم، مع أمانة سر جابر عبد المحسن.

أحالت النيابة العامة المتهمين، حسني مبارك أمين (41 سنة) ونجله محمد حسني مبارك (15 سنة)، المقيمين في عزبة سيد الأمير بمركز نجع حمادي بقنا، إلى المحكمة في القضية رقم 5785 لسنة 2024 جنايات أول العبور، المسجلة برقم 1817 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وقد أُدين المتهمان بوضع النار عمدًا في العقار الكائن بمنطقة الشباب العبور، مما أدى إلى نشوب حريق في مسكن المجني عليهم: أحمد رشدي عبد الراضي سليمان، محمود رفعت عبد الفتاح حسين حسن، وحمدي محسن حمدي عبد الله، بعد أن ألقيا مصدرًا حراريًا يحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

أكدت تحريات معاون مباحث قسم شرطة أول العبور، الملازم أول علاء الدين أحمد حسين، صحة الواقعة وفقًا لأقوال المجني عليهم، حيث أدى الفعل الإجرامي إلى إتلاف محتويات الشقة.