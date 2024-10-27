تصدير 10 آلاف طن مواد غذائية من بورتوفيق إلى الصومال

السويس_ حسام الدين أحمد:

رست 12 سفينة تجارية على أرصفة الموانئ التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر البحر الأحمر لتحقق تداول 20000 طن بضائع عامة و704 شاحنات و45 سيارة ملاكى.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و396 شاحنة و27 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع و307 شاحنات و18 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا العبارة أمل، وتغادر السفينة دليلة الميناء، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة، فيما شهد ميناء نويبع تداول 4300 طن بضائع و 405 شاحنات من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة MILAGRO على متنها 10000 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1015 راكبا بموانيها.