اليوم.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن 4 مناطق غربي المحافظة، بسبب حدوث كسر مفاجئ في الخط العمومي المغذي لتلك المناطق.

وأفاد بيان للشركة، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق "القباري، الدخيلة، العجمي، الكيلو 21"، وذلك لحين انتهاء أعمال إصلاح الخط لمدة تصل لـ 6 ساعات.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب حدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع 218 بمنطقة القباري.