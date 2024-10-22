إعلان

اليوم.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية

03:44 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

قطع مياه الشرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن 4 مناطق غربي المحافظة، بسبب حدوث كسر مفاجئ في الخط العمومي المغذي لتلك المناطق.

وأفاد بيان للشركة، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق "القباري، الدخيلة، العجمي، الكيلو 21"، وذلك لحين انتهاء أعمال إصلاح الخط لمدة تصل لـ 6 ساعات.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب حدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع 218 بمنطقة القباري.

قطع مياه الشرب الإسكندرية كسر خط عمومي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور- أول تحرك من محافظ أسوان لحل أزمة تكدس الشاحنات المتجهة إلى معبر قسطل بمدينة أبوسمبل

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة