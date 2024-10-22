ضحية الغسالة.. مصرع شخص بصعق كهربائي في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي :

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء إصلاحه لعطل في غسالة بمنزله في قرية المشايعة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مستشفى الغنايم المركزي بوصول "مدريد. م. م"، 48 عامًا، جثة هامدة نتيجة صعق كهربائي. وأفادت أسرته بأنه تعرض للصعق أثناء إصلاح الغسالة في منزله، مما أدى إلى وفاته.

جرى التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة .