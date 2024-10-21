5 مصابين في مشاجرة "نصوصه والعوايده" بالمنيا



المنيا - جمال محمد:

أُصيب خمسة أشخاص بجروح وكدمات ورش خرطوش، إثر مشاجرة اندلعت بين أفراد من عائلتي "نصوصه" و"العوايده"، في إحدى قرى مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة عنيفة بين العائلتين في نجع الدكة بشرق النيل، مركز أبو قرقاص، أسفرت عن إصابات نتيجة إطلاق أعيرة نارية واستخدام الشوم والعصي.

تحركت قوات الأمن وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: "ح م ع"، 33 سنة - "ع ح ع"، 34 سنة - "ش ش"، 40 سنة - "ح ف ع"، 35 سنة - "ف ع ع"، 45 سنة، وجميعهم من عائلة "العوايده".

تنوعت الإصابات بين رش خرطوش في مناطق متفرقة بالجسم وكدمات وسحجات، ونُقل المصابون إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

أظهرت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات قديمة بين العائلتين.

ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة متهمين من عائلة "نصوصه"، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تم تعزيز التواجد الأمني في القرية لمنع تجدد الاشتباكات.