صديقه صوره عاريًا فقتله.. الجنايات تعيد "طباخ الإسكندرية" لطبلية عشماوى

الإسكندرية - محمد عامر:

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، إحالة أوراق "طباخ"، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

تعود بداية القضية رقم 18005 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط القسم يفيد باعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض وقتله.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "أ.ع.ر" طباخ تربطه علاقة صداقة قوية بالمجني عليه "م.أ.م"، ومنذ نحو عام نشب خلاف بينهما بسبب ادعاء المتهم أن المجني عليه صوره مقطع فيديو يظهر فيه عاريًا.

وتبين من التحقيقات أن العلاقة انقطعت بين الطرفين لمدة عام ثم عادا للمقابلة مرة أخرى، وليلة الحادث، التقى المتهم بالمجني عليه صحبة أصدقاء آخرين بإحدى الشقق بدائرة القسم.

وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه شعر بالخوف وتوجه إلى شرفة الشقة إلا أن المتهم لاحقه وأخرج سكينا من طيات ملابسه مرددًا "أنا هموتك".

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المتهم سدد للمجني عليه طعنات نافذة أودت بحياته، وحاول الهرب إلا أن الجيران نجحوا في ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام، قبل أن تعاد المحاكمة أمام الاستئناف والتي قضت بإحالة أوراقه للمفتي مرة أخرى.







