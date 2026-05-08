شهدت عدة مناطق إيرانية، خصوصًا المحافظات الجنوبية المطلة على مضيق هرمز، تصعيدًا عسكريًا متسارعًا ليل الخميس - الجمعة، تخلله تبادل لإطلاق النار وغارات جوية وتفعيل لأنظمة الدفاع الجوي في عدد من المدن والمواقع الساحلية.

جزيرة قشم

وفي جزيرة قشم، أفادت وكالة فارس الإيرانية بتعرض القسم التجاري من رصيف "بهمن" الاستراتيجي لأضرار مادية نتيجة ما وصفته بـ"قصف معادٍ"، خلال تبادل لإطلاق النار بين القوات الإيرانية وقوات معادية في المنطقة.

قصف منذ صباح امس لحد اليوم على جزيرة قشم الأيرانية وبندر عباس



وضربات أخرى على طهران اشتركت فيها المقاتلات الأمريكية و الإمارتية



والنظام المهزوم يتوعد باستهداف دولة الإمارات العربية ردا على هذه الهجمات التي جاءت أصلا ردا على العدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي

ميناب

وفي ميناب، قال مساعد حاكم المدينة إن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا قاعدة لحرس السواحل في المحافظة، مؤكدًا، بحسب وسائل إعلام إيرانية، عدم وقوع خسائر بشرية جراء الضربة.

بعد از تایید این خبر (توسط فاکس نیوز) که آمریکا علیه اسکله جزیره قشم و بندرعباس دست به حمله نظامی زده، و همینطور درگیری بین ایران و آمریکا در تنگه هرمز، خبر آمده که پدافند غرب تهران هم بعد از دو صدای مهیب انفجار فعال شده. در میناب، بندر خمیر و سیریک، بندر خمیر هم به گوش رسیدن…

بندر عباس

أما في بندر عباس، فقد سمع السكان دوي انفجارات عنيفة، بينما نقلت وكالة تسنيم عن مصادر عسكرية أن بعض الأصوات نجم عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيّرات صغيرة، في حين كانت أصوات أخرى ناجمة عن طلقات تحذيرية أطلقها الحرس الثوري تجاه سفن في المضيق.

اولین تصاویر از یک انفجار مهیب پس از حمله ارتش آمریکا به بندرعباس، ایران.



آمریکا پس از حملات سپاه پاسداران به ناوهای جنگی آمریکا که بحران تنگه هرمز را تشدید کرد، دارایی‌ها و اهداف وابسته به حکومت ایران از جمله تعدادی از قایق‌های تندرو سپاه را هدف قرار داد.



- پی‌نوشت: تمام…

العاصمة طهران

وفي العاصمة طهران، ذكرت وسائل إعلام رسمية أنه جرى تفعيل منظومات الدفاع الجوي في المناطق الغربية من المدينة، مع سماع انفجارات قالت إنها ناتجة عن محاولات اعتراض أهداف معادية مجهولة في أجواء العاصمة، وسط حالة استنفار أمني.

مدينتا سيريك والخمير

كما شهدت مدينتا سيريك والخمير دوي انفجارات، في وقت أشار فيه مقر "خاتم الأنبياء" إلى تعرض مواقع مدنية وعسكرية ساحلية في تلك المناطق لغارات جوية.

🚨منطقه ۲۲ تهران، از ساعت ۲۳:۵۰ گزارش‌هایی مبنی بر شلیک ممتد سامانه‌های پدافندی دریافت شده است.



واتهمت إيران، الخميس، الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في السابع من أبريل، بعد سماع انفجارات في مضيق هرمز.

ووصفت طهران ما جرى بأنه "تبادل لإطلاق النار" بين القوات المسلحة الإيرانية و"العدو"، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع عدة انفجارات قرب مدينة بندر عباس، إضافة إلى استهداف أجزاء تجارية من رصيف في جزيرة قشم، أكبر جزر الخليج.

🚨گزارش مشاهده یک جسم ناشناس در آسمان سیریک/ویدیوی منتشرشده از منطقه سیریک در جنوب کشور نشان می‌دهد حدود ۸ دقیقه پیش یک جسم ناشناس در آسمان این منطقه در حال پرواز بوده است؛ ماهیت آن تاکنون مشخص نشده است.

وقال الحرس الثوري إن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى مضيق هرمز، إلى جانب سفينة أخرى قبالة ميناء الفجيرة.

وأضاف مسؤولون إيرانيون أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بشكل فوري، واستهدفت سفنًا عسكرية أمريكية، مؤكدين أن الهجمات ألحقت "أضرارًا جسيمة".

ورغم الانفجارات التي سُمعت في عدة مدن، نقل مراسل التلفزيون الإيراني الرسمي أن "الحياة مستمرة كالمعتاد".

شنیده‌شدن صدای انفجارهای ممتد در بندر سیریک، میناب و بندر خمیر



به گزارش رسانک، بامداد امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، منابع رسانک و شماری از صیادان بلوچ از وقوع انفجارهای شدید دریایی در محدوده آب‌های نزدیک به سیریک و بندر خمیر در استان هرمزگان خبر داده‌اند.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بـ"غير المبررة"، مؤكدة أنها ردت دفاعًا عن النفس أثناء عبور مدمرات صواريخ موجهة عبر مضيق هرمز، وأضافت أنه لم يتم استهداف أي معدات أو أفراد أمريكيين.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها لا تسعى إلى تصعيد التوتر، لكنها تبقى في حالة "تأهب كامل" لحماية القوات الأمريكية.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض ثلاث مدمرات أمريكية لهجوم في المضيق، مشيرًا إلى أنها لم تتعرض لأي أضرار.

ویدئوهایی از لحظه هدف قرار گرفتن دو شناور متعلق به صیادان بلوچ توسط ایران در آب‌های سیریک



به گزارش رسانک، شامگاه گذشته ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، ویدئوهای دریافتی نشان می‌دهد که دستکم دو شناور متعلق به صیادان بلوچ در آب‌های نزدیک به ساحل سیریک توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران…

وقال ترامب إن "أضرارًا جسيمة" لحقت بما وصفهم بـ"المعتدين" الإيرانيين، مضيفًا أن وقف إطلاق النار والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لا تزال قائمة، واصفًا تبادل إطلاق النار بأنه "ضربة لطيفة صغيرة" خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي".

وأشار ترامب خلال الأيام الأخيرة إلى أن الحرب مع إيران "ستنتهي قريبًا"، مؤكدًا مواصلة العمل على تعزيز مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا مع طهران.