بينها العاصمة طهران.. ما هي المناطق الإيرانية التي حدث فيها التصعيد الأخير؟ (فيديوهات)

كتب : وكالات

04:05 م 08/05/2026

شهدت عدة مناطق إيرانية، خصوصًا المحافظات الجنوبية المطلة على مضيق هرمز، تصعيدًا عسكريًا متسارعًا ليل الخميس - الجمعة، تخلله تبادل لإطلاق النار وغارات جوية وتفعيل لأنظمة الدفاع الجوي في عدد من المدن والمواقع الساحلية.

جزيرة قشم

وفي جزيرة قشم، أفادت وكالة فارس الإيرانية بتعرض القسم التجاري من رصيف "بهمن" الاستراتيجي لأضرار مادية نتيجة ما وصفته بـ"قصف معادٍ"، خلال تبادل لإطلاق النار بين القوات الإيرانية وقوات معادية في المنطقة.

ميناب

وفي ميناب، قال مساعد حاكم المدينة إن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا قاعدة لحرس السواحل في المحافظة، مؤكدًا، بحسب وسائل إعلام إيرانية، عدم وقوع خسائر بشرية جراء الضربة.

بندر عباس

أما في بندر عباس، فقد سمع السكان دوي انفجارات عنيفة، بينما نقلت وكالة تسنيم عن مصادر عسكرية أن بعض الأصوات نجم عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيّرات صغيرة، في حين كانت أصوات أخرى ناجمة عن طلقات تحذيرية أطلقها الحرس الثوري تجاه سفن في المضيق.

العاصمة طهران

وفي العاصمة طهران، ذكرت وسائل إعلام رسمية أنه جرى تفعيل منظومات الدفاع الجوي في المناطق الغربية من المدينة، مع سماع انفجارات قالت إنها ناتجة عن محاولات اعتراض أهداف معادية مجهولة في أجواء العاصمة، وسط حالة استنفار أمني.

مدينتا سيريك والخمير

كما شهدت مدينتا سيريك والخمير دوي انفجارات، في وقت أشار فيه مقر "خاتم الأنبياء" إلى تعرض مواقع مدنية وعسكرية ساحلية في تلك المناطق لغارات جوية.


واتهمت إيران، الخميس، الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في السابع من أبريل، بعد سماع انفجارات في مضيق هرمز.

ووصفت طهران ما جرى بأنه "تبادل لإطلاق النار" بين القوات المسلحة الإيرانية و"العدو"، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع عدة انفجارات قرب مدينة بندر عباس، إضافة إلى استهداف أجزاء تجارية من رصيف في جزيرة قشم، أكبر جزر الخليج.

وقال الحرس الثوري إن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى مضيق هرمز، إلى جانب سفينة أخرى قبالة ميناء الفجيرة.

وأضاف مسؤولون إيرانيون أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بشكل فوري، واستهدفت سفنًا عسكرية أمريكية، مؤكدين أن الهجمات ألحقت "أضرارًا جسيمة".

ورغم الانفجارات التي سُمعت في عدة مدن، نقل مراسل التلفزيون الإيراني الرسمي أن "الحياة مستمرة كالمعتاد".

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بـ"غير المبررة"، مؤكدة أنها ردت دفاعًا عن النفس أثناء عبور مدمرات صواريخ موجهة عبر مضيق هرمز، وأضافت أنه لم يتم استهداف أي معدات أو أفراد أمريكيين.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها لا تسعى إلى تصعيد التوتر، لكنها تبقى في حالة "تأهب كامل" لحماية القوات الأمريكية.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض ثلاث مدمرات أمريكية لهجوم في المضيق، مشيرًا إلى أنها لم تتعرض لأي أضرار.

وقال ترامب إن "أضرارًا جسيمة" لحقت بما وصفهم بـ"المعتدين" الإيرانيين، مضيفًا أن وقف إطلاق النار والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لا تزال قائمة، واصفًا تبادل إطلاق النار بأنه "ضربة لطيفة صغيرة" خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي".

وأشار ترامب خلال الأيام الأخيرة إلى أن الحرب مع إيران "ستنتهي قريبًا"، مؤكدًا مواصلة العمل على تعزيز مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا مع طهران.

