تصعيد إسرائيلي متواصل على جنوب لبنان.. وتحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت وضواحيها

كتب : مصراوي

06:29 م 07/05/2026

طائرة مسيرة إسرائيلية

واصل الطيران المسيّر الإسرائيلي، اليوم الخميس، التحليق المكثف وعلى علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها، في مشهد أعاد أجواء التوتر إلى الأجواء اللبنانية، بالتزامن مع تصعيد ميداني متواصل في الجنوب.

وفي الجنوب اللبناني، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة ديركيفا في قضاء صور، كما شنت مسيّرة أخرى غارة على آلية في بلدة حناويه بقضاء صور، دون ورود معلومات فورية بشأن حجم الخسائر أو الإصابات، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة البلاط.

وفي السياق ذاته، أدت غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بدياس إلى تدمير المنزل المستهدف بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل المجاورة والمزروعات المحيطة.

بالتوازي، تعرضت بلدتا شقرا وبرعشيت في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي، وسط استمرار التوتر الأمني والتصعيد العسكري على طول المناطق الحدودية الجنوبية.

