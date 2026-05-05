قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية قامت بتدمير الجيش الإيراني بشكل كامل، قائلا: "لن نسمح للمختلين بامتلاك سلاح نووي".

وأضاف ترامب، في مؤتمر بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن إيران ليس لديها أي فرصة لأن بحريتها لم تعد موجودة وقادتها تم القضاء عليهم.

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة قضيت على سلاح الجو الإيراني بشكل كامل ومنظومات الدفاع الجوي وكذلك الرادار التابع لهم.

وأكد ترامب، أنه لا يمكن أن تسمح الولايات المتحدة لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا وإلا فسيكون العالم أجمع في ورطة.

وأوضح ترامب، أن إيران أصبحت مضطرة لاستخدام زوراق سريعة مزودة برشاشات لأن كل سفنهم باتت في قاع البحر.

ولفت ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تخوض مناوشة عسكرية صغيرة، مؤكدًا أن إيران لا تملك أي فرصة ولم تكن تملكها أبدا.

وتابع ترامب: "النظام في إيران يتكون من أشخاص مرضى نفسيا ولن نسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي".