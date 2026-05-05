إعلان

هيئة قطاع الشحن: مشروع "الحرية" لن يُحدث تغييرًا جذريًا

كتب : وكالات

02:54 م 05/05/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت إحدى الهيئات التجارية أن عبور سفينة تابعة لشركة ميرسك لمضيق هرمز لا يمثل سوى خطوة محدودة للغاية في ظل استمرار تعطل حركة الملاحة، مشيرة إلى أن هذا التطور لا يعكس تحسنا فعليا في الوضع.

وأوضح المدير الإداري في شركة إنترتانكو، التي تمثل مالكي ومشغلي ناقلات النفط المستقلين، تيم ويلكنز، خلال حديثه لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4، أن العملية تقتصر على سفينة واحدة تمت مرافقتها بشكل مباشر وتحت قيود مشددة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء لن يحقق تغييرا ملموسا بالنسبة للسفن الأخرى التي لا تزال عالقة، في ظل غياب تنظيم واضح لحركة القوافل أو تنسيق فعال بين الجهات المعنية.

وأضاف أن أعضاء الهيئة يثيرون تساؤلات أساسية تتعلق بآلية تنظيم العبور، والجهة المسؤولة عن التواصل مع السلطات نيابة عن السفن، فضلا عن الخطط البديلة في حال اعتراض القوات الإيرانية أي سفينة أثناء مرورها.

واختتم بالإشارة إلى أن هذه القضايا تمثل جوهر النقاشات الجارية بين مالكي السفن وطواقمها في ظل استمرار حالة عدم اليقين في هذا الممر الحيوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز ميرسك حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إطلالات جريئة ومثيرة للجدل.. 20 صورة من كواليس حفل Met Gala 2026
زووم

إطلالات جريئة ومثيرة للجدل.. 20 صورة من كواليس حفل Met Gala 2026
قائمة بالأسباب.. لماذا يُعد مونوريل شرق النيل أحد أهم مشروعات النقل الذكي
أخبار مصر

قائمة بالأسباب.. لماذا يُعد مونوريل شرق النيل أحد أهم مشروعات النقل الذكي
خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة
زووم

خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة

"سي إن إن": تنسيق إسرائيلي أمريكي لشن ضربات جديدة ضد إيران
شئون عربية و دولية

"سي إن إن": تنسيق إسرائيلي أمريكي لشن ضربات جديدة ضد إيران
مجموعة مصر.. ضربة موجعة لمنتخب إيران قبل كأس العالم 2026
رياضة محلية

مجموعة مصر.. ضربة موجعة لمنتخب إيران قبل كأس العالم 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز