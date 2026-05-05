هيئة قطاع الشحن: مشروع "الحرية" لن يُحدث تغييرًا جذريًا

أكدت إحدى الهيئات التجارية أن عبور سفينة تابعة لشركة ميرسك لمضيق هرمز لا يمثل سوى خطوة محدودة للغاية في ظل استمرار تعطل حركة الملاحة، مشيرة إلى أن هذا التطور لا يعكس تحسنا فعليا في الوضع.

وأوضح المدير الإداري في شركة إنترتانكو، التي تمثل مالكي ومشغلي ناقلات النفط المستقلين، تيم ويلكنز، خلال حديثه لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4، أن العملية تقتصر على سفينة واحدة تمت مرافقتها بشكل مباشر وتحت قيود مشددة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء لن يحقق تغييرا ملموسا بالنسبة للسفن الأخرى التي لا تزال عالقة، في ظل غياب تنظيم واضح لحركة القوافل أو تنسيق فعال بين الجهات المعنية.

وأضاف أن أعضاء الهيئة يثيرون تساؤلات أساسية تتعلق بآلية تنظيم العبور، والجهة المسؤولة عن التواصل مع السلطات نيابة عن السفن، فضلا عن الخطط البديلة في حال اعتراض القوات الإيرانية أي سفينة أثناء مرورها.

واختتم بالإشارة إلى أن هذه القضايا تمثل جوهر النقاشات الجارية بين مالكي السفن وطواقمها في ظل استمرار حالة عدم اليقين في هذا الممر الحيوي.