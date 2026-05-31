إعلان

منظمات ترفع دعوى بشأن الأوضاع في أكبر مركز احتجاز مهاجرين بأمريكا.. ما القصة؟

كتب : وكالات

02:44 ص 31/05/2026

منظمات ترفع دعوى بشأن الأوضاع في أكبر مركز احتجاز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفعت جماعات حقوقية دعوى قضائية بشأن ما تقول إنها انتهاكات لحقوق الإنسان في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة في إل باسو بولاية تكساس، إذ لقي 3 أشخاص حتفهم خلال الأشهر التسعة التي تلت افتتاحه.

ورفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إلى جانب منظمات أخرى، الدعوى نيابة عن 4 أشخاص محتجزين حاليا في "كامب إيست مونتانا"، وهو مخيم مترامي الأطراف أُقيم في إطار استراتيجية الترحيل الجماعي التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.

وتسمي الدعوى، التي رفعت أمام محكمة بولاية تكساس، مشغل المخيم، وهو إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، والوكالة الأم، وهي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بين المتهمين.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في بيان، إن هذه أول دعوى قضائية ضد المنشأة الصحراوية الواقعة في قاعدة فورت بليس العسكرية، وتهدف إلى تحسين الظروف لأكثر من 2700 محتجز فيها، ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق.

وصرحت الوزارة في وقت سابق، أن المخيم الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار يفي بالمعايير الاتحادية لاحتجاز المهاجرين.

وقال كايل فيرجين، محامي المشروع الوطني للسجون التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي رفع الدعوى القضائية بالاشتراك مع منظمة هيومن رايتس ووتش ومشروع تكساس للحقوق المدنية: "نرفع هذه الدعوى لضمان ألا يضطر أي إنسان آخر إلى تحمل هذه المعاملة اللاإنسانية".

وكشفت عملية تفتيش أجراها الكونجرس في فبراير على المباني المؤقتة في المخيم عن 49 انتهاكا لمعايير الاحتجاز، منها 11 انتهاكا يتعلق باستخدام القوة ووسائل التقييد وخمسة تتعلق بالرعاية الطبية.

وتشير الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى أن المعتقلين يُحتجزون في حظائر بلا نوافذ إذ يتعرضون للاعتداء الجسدي من الحراس، ولرعاية طبية ونفسية مروعة، وللاستخدام العشوائي للحبس الانفرادي، وللتعرض لأمراض مثل الحصبة والسل.

وقال المهاجر الفنزويلي إريك إيفان رودريجيز، أحد المدعين في الدعوى القضائية، في بيان إنه تعرض لعنف جسدي عندما حاول المسؤولون إجباره على توقيع أوراق الترحيل.

وقال مدع آخر، جيرالد أكاري أنجي من الكاميرون، إنه تعرض للضرب على يد الحراس.

وحكم الأطباء الشرعيون في إل باسو بأن وفاة مهاجر كوبي في معسكر إيست مونتانا في الثالث من يناير جريمة قتل، مشيرين إلى الاختناق بسبب الضغط على الرقبة والجذع.

وعزا مسؤولو الهجرة في البداية وفاة جيرالدو لوناس كامبوس إلى مشكلة صحية، ثم قالوا لاحقا إنه حاول الانتحار وتوفي في أثناء صراع مع الحراس الذين حاولوا إنقاذه، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مهاجرين بأمريكا أمريكا انتهاكات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مركز لاحتجاز المهاجرين الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل لخلافة توروب
رياضة محلية

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل لخلافة توروب

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
زووم

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
بعد "محتاج اللي يساعدني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للملحن نادر نور
زووم

بعد "محتاج اللي يساعدني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للملحن نادر نور

بعد "محتاج اللي يساعدني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للملحن نادر نور
زووم

بعد "محتاج اللي يساعدني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للملحن نادر نور

التصعيد مستمر.. غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف بلدة كفررمان جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

التصعيد مستمر.. غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف بلدة كفررمان جنوب لبنان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان