أسفرت غارات جوية إسرائيلية، عن سقوط 9 شهداء بينهم طفلان، و37 جريحا بجروح متفاوتة، في قصف استهدف منطقتي "البص وعدلون" خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وزارة الصحة اللبنانية تكشف تفاصيل حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان عاجل لها، اليوم الخميس، عن سقوط 3 شهداء وإصابة 37 شخصا بجروح متفاوتة جراء غارة جوية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء.

واستهدفت الغارة منطقة "البص" الواقعة في قضاء صور بالقطاع الجنوبي من البلاد، حيث هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع المستهدف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة ورفع الأنقاض الناتجة عن الدمار الكبير الذي خلفه القصف المباشر.

مجزرة جديدة تُسفر عن سقوط شهداء بينهم طفلان

وفي تطور ميداني آخر، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، برصد هجوم جوي إسرائيلي جديد جرى في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، وأسفر عن سقوط 6 شهداء.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن القصف الصاروخي الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر سيارة مدنية أثناء سيرها في بلدة عدلون الواقعة جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن من بين الضحايا الذين ارتقوا في هذا الهجوم طفلين، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.