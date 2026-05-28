أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، تضامنها الكامل مع مسقط، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"تدمير سلطنة عُمان"، مطالبة بمحاسبة الإدارة الأمريكية على تهديداتها المباشرة ضد دولة ذات سيادة.

طهران تُدين الانتهاكات الأمريكية المتكررة

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة الانتهاكات الأمريكية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار والخطاب التهديدي الصادر عن واشنطن ضد طهران وعدد من دول المنطقة، وسط تصاعد حدة التوترات العسكرية الميدانية الحالية.

واعتبر بقائي، أن التهديد بتدمير دولة عضو في الأمم المتحدة يُمثّل "مؤشرا خطيرا للغاية" على محاولات الإدارة الأمريكية لتطبيع الفوضى وممارسة التنمر في إدارة العلاقات الدولية وخروجها عن الأطر الدبلوماسية المعتمدة.

خارجية إيران تستنكر العدوان العسكري على بندر عباس وتُطالب بالمحاسبة

استنكر المتحدث باسم الخارجية في تصريحاته، اليوم الخميس، الهجوم العسكري الأمريكي الذي استهدف مناطق في بندر عباس في الساعات الأولى من فجر اليوم، مؤكدا أن هذه الأعمال العدوانية تُشكّل "انتهاكا صارخا" لسيادة إيران الوطنية وسلامة أراضيها وتُعد خرقا علنيا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

ودعا بقائي، مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة الوفاء بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لمحاسبة المعتدين الأمريكيين على هذه الانتهاكات الميدانية، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

طهران تؤكد عزمها على الدفاع عن سيادتها

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث الإيراني، إلى الانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل من قِبل الجانب الأمريكي، مُلقيا الضوء على الاعتداءات التي طالت السفن التجارية في منطقة الخليج والمياه المفتوحة إلى جانب الهجمات الجوية التي استهدفت المناطق الجنوبية لإيران خلال الأيام الماضية.

وشدد بقائي، على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، استنادا إلى الحق المشروع في الدفاع عن النفس المكفول بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

تضامن إيراني كامل مع سلطنة عُمان في مواجهة لغة التهديد واستخدام القوة الأمريكية

عبّر بقائي، عن تضامن إيران الكامل مع سلطنة عُمان الشقيقة والصديقة في مواجهة الخطاب التهديدي الأمريكي الموجه ضدها وضد دول المنطقة، مستهجنا صدور تهديدات تلوح بـ"تدمير سلطنة عُمان" التي طالما لعبت دورا بناء ومسؤولا في تعزيز السلام الإقليمي وعملت كوسيط نزيه في العمليات الدبلوماسية لسنوات طويلة.

وأكد إسماعيل بقائي، أن هذا السلوك الأمريكي لا ينتهك المبدأ الأساسي لحظر التهديد باستخدام القوة فحسب، بل يُبرهن على رغبة واشنطن في فرض شريعة الغاب على المشهد السياسي.

وتأتي إدانة الخارجية الإيرانية لتُسلّط الضوء على تضامن إيران الكامل مع سلطنة عُمان في مواجهة التهديدات المباشرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بتدمير السلطنة في حال إقدامها على محاولة السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي بالتعاون مع طهران.