أعلن حزب الله اللبناني، في بيان عاجل له، أن مقاتليه استهدفوا بضربة صاروخية مكثفة تجمعا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القصير الواقعة بالقطاع الجنوبي من لبنان.

وأوضح الحزب، في بيانه، اليوم الخميس، أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الضربات المركزة لعرقلة تحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنعها من التثبيت الميداني في البلدات الحدودية، مشيرا إلى تحقيق إصابات مباشرة في القوة المستهدفة.

تدمير مقر قيادة سرية مدرعات للاحتلال بصاروخ ثقيل

وفي سياق متصل، أفاد حزب الله، بتنفيذ عملية نوعية استهدفت مبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات التابعة لجيش الاحتلال قُرب منطقة الخزان في بلدة زوطر الشرقية.

وجاء في تفاصيل البيان، أن المقاومة استخدمت في الهجوم "صاروخا ثقيل الوزن" قادرا على إحداث تدمير واسع في التحصينات.

طائرة مسيّرة انقضاضية من طراز أبابيل تُدمّر آلية نميرا

على صعيد الهجمات الجوية المتصاعدة، أكد حزب الله، في بيان آخر، نجاح سلاح الجو المسيّر التابع له في استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع نميرا أثناء تحركها في بلدة القنطرة.

وأضاف الحزب، أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة انقضاضية من طراز "أبابيل" والتي نجحت في ملاحقة الآلية واختراق التحصينات المحيطة بها وصدمها بشكل مباشر، مما أسفر عن تحقيق إصابة مؤكدة وتدمير الآلية العسكرية كليا.

سلاح المسيّرات يضرب دبابة ميركافا ويحقق إصابة مباشرة

اختتم حزب الله، سلسلة بياناته الميدانية، بالإعلان عن تنفيذ هجوم جوي ثانٍ باستخدام مسيّرة انقضاضية من طراز أبابيل استهدف هذه المرة دبابة من نوع "ميركافا" التابعة لجيش الاحتلال قُرب منطقة البركة في بلدة زوطر الشرقية.

وأكد البيان، أن الطائرة الموجهة أصابت الدبابة بشكل دقيق ومباشر، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وعرقلة المحاولات الإسرائيلية للتقدم على هذا المحور الميداني.

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.