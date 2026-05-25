روبيو: إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنًا.. ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

كتب : وكالات

07:43 ص 25/05/2026

ماركو روبيو

قال وزير الخارجية الأمريكية ⁠ماركو روبيو، اليوم الإثنين، إن أمريكا إما ستتوصل إلى ‌اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل ‌مع ‌هذا البلد بطريقة أخرى.

وأوضح روبيو للصحفيين في ‌نيودلهي، أن ‌الولايات ⁠المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح ⁠قبل ‌استكشاف البدائل".

وأضاف: "هناك أمر قوي ⁠جدا على الطاولة ⁠من حيث قدرتهم ⁠على فتح المضيق، وإجراء مفاوضات حقيقية وهامة ومحددة زمنيا بشأن القضية النووية، ونأمل أن نتمكن من ‌تحقيق ذلك".

وتابع: "إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم، مؤكدا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم".

وصرح روبيو: "اعتقدنا أنه قد يكون لدينا بعض الأنباء الليلة الماضية، ربما اليوم"، في إشارة إلى الاتفاق المحتمل.

وأضاف خلال مغادرته العاصمة الهندية بعد قيامه بزيارة رسمية: "لإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها إذا كان حزب الله سيطلق صواريخ أو يطلق صواريخ باتجاهها، فإن لإسرائيل كل الحق في الرد"، وفقا لسكاي نيوز.

دراسة: الشوفان قد يساعد في خفض حمض اليوريك والوقاية من حصى الكلى
