شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما حادا وجديدا على إدارة سلفه جو بايدن السابقة، واصفا إياها بـ الفاسدة والشريرة"، واتهم إياها بـ"تسليح القضاء ضد خصومها السياسيين"، كاشفا أنه ضحى بمبالغ مالية هائلة من ثروته لدعم المتضررين من هذه الممارسات عبر صندوق جديد.

ترامب يعلن التضحية بمكاسب مالية هائلة

كشف دونالد ترامب، عن تقديم تضحيات مالية ضخمة من ثروته الشخصية في سبيل السماح بتأسيس وإطلاق صندوق مكافحة التسلح القضائي والسياسي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، أنه اتخذ هذا القرار انطلاقا من رغبته في دعم ومساندة المتضررين من الممارسات القضائية الحالية، مُفضّلا هذا المسار العام على تحقيق مكاسب وتسويات شخصية كانت ستوفر له مبالغ طائلة.

ترامب يؤكد رفضه مساومات لتسوية قضاياه الضريبية واقتحام مارالاجو

أكد الرئيس ترامب، أنه كان بمقدوره تسوية ملفاته القانونية الشائكة بالكامل وإغلاق القضايا المُثارة ضده مقابل الحصول على ثروة طائلة، بما في ذلك قضية التسريب غير القانوني لإقراراته الضريبية الحساسة والواقعة الشهيرة المتعلقة بالاقتحام غير القانوني لمنتجعه الخاص مارالاجو في فلوريدا، مشيرا إلى أنه رفض تلك المساومات والتسويات المالية المفترضة واختار المضي في المواجهة القانونية.

ترامب يشن هجوما حادا على إدارة بايدن

هاجم دونالد ترامب، إدارة الرئيس السابق جو بايدن، معتبرا إياها إدارة "فاسدة وشريرة" تقوم بتسليح مؤسسات الدولة ضد الخصوم السياسيين.

وتعهد الرئيس الأمريكي ترامب، بمواصلة تسخير جهوده وإمكانياته لمساعدة الأشخاص الذين تعرضوا لإساءة بالغة وظلم من قِبل الإدارة السابقة بقيادة بايدن، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو تمكين هؤلاء الضحايا من نيل العدالة والإنصاف في نهاية المطاف.