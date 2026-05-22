شهدت منطقة الجليل الغربي، دوي سلسلة من الانفجارات العنيفة التي أسفرت عن تصاعد مكثف لأعمدة الدخان في عدة مواقع، وسط تصاعد التوتر بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت القناة "12 العبرية"، اليوم الجمعة، بأن الأصوات والتحركات الميدانية أثارت حالة من الاستنفار والترقب في صفوف المستوطنين بالمنطقة، بالتزامن مع رصد مؤشرات على توتر أمني متصاعد تشهده جبهة الشمال.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد أهداف جوية مشبوهة

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد سقوط عدة أهداف جوية وُصفت بـ"المشبوهة" في المناطق الحدودية المجاورة لجنوب لبنان.

وأوضح بيان مقتضب لجيش الاحتلال، أن الأجهزة الأمنية والأنظمة الدفاعية تجري تحقيقا موسعا وفحصا دقيقا في الأمر للوقوف على طبيعة هذه الأهداف ومدى تأثيرها وسط تقديرات تُشير إلى اختراق طائرات مسيّرة للأجواء.

حركة مكثفة للمروحيات العسكرية الإسرائيلية

وفي سياق التطورات الميدانية المتلاحقة، رصدت وسائل إعلام عبرية، حركة نشطة ومكثفة للمروحيات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال في أجواء المنطقة الحدودية الشمالية.

وأشارت التقارير العبرية، إلى أن الطيران المروحي يشن عمليات تمشيط وبحث واسعة بالتزامن مع الاستنفار البري والجوي خشية وجود عمليات تسلل أو هجمات إضافية تستهدف المواقع العسكرية.

خروقات مستمرة لاتفاق التهدئة وحرب استنزاف متواصلة على الجبهة اللبنانية

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ تطبيقه ومدد لمرات عدة، حيث يواصل جيش الاحتلال شن هجمات وغارات مكثفة على الأراضي اللبنانية وخصوصا في البلدات الجنوبية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني، تنفيذ عمليات نوعية واستهداف الآليات والمواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الخط الحدودي، مؤكدا استمرار التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.