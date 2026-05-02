خطة إيرانية جديدة تشمل منع السفن الإسرائيلية من عبور مضيق هرمز نهائيًا| تفاصيل

كتب : محمد جعفر

11:36 م 02/05/2026

مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم السبت، بأن البرلمان الإيراني يقترب من إقرار مشروع قانون يفرض قيودًا جديدة على حركة السفن العابرة عبر مضيق هرمز، في خطوة تأتي وسط تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

خطة إيران لفرض قيود على حركة السفن في هرمز

وقالت قناة برس تي في إن نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أعلن أن الخطة المقترحة، المؤلفة من 12 بندًا، تنص على منع السفن الإسرائيلية من المرور نهائيًا عبر المضيق.

وبحسب الخطة، ستُلزم السفن القادمة من "دول معادية" بدفع تعويضات حرب والحصول على تصريح مسبق قبل عبور الممر المائي، كما أن السفن الأخرى ستحتاج أيضًا إلى إذن من السلطات الإيرانية لعبور مضيق هرمز.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حالة جمود، مع تمسك كل طرف بمواقفه ورفضه تقديم تنازلات.

مقترح إيراني جديد للتسوية

وكانت إيران قد قدمت، الجمعة، مقترحًا معدلًا للتسوية، بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة سابقة من المقترح.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم السبت، إن "الكرة الآن في ملعب أمريكا لاختيار طريق الدبلوماسية أو المواجهة"، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.

