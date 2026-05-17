عادت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد، أكبر حاملة طائرات في العالم، إلى موطنها بولاية فيرجينيا، بعد مهمة استمرت 11 شهرًا، وهي الأطول منذ حرب فيتنام، والتي شهدت دعمها للحرب الأمريكية ضد إيران والقبض على نيكولاس مادورو عندما كان رئيسًا لفنزويلا.

رست أحدث سفينة حربية أمريكية ومدمرتان مرافقتان لها في قاعدة نورفولك البحرية، وعلى متنها نحو 5 آلاف بحار ينتظرون رؤية عائلاتهم لأول مرة منذ يونيو.

بالإضافة إلى العمليات القتالية وعبور القارات، واجه البحارة على متن حاملة الطائرات حريقًا غير مرتبط بالقتال، مما أدى إلى تشريد المئات وإجبار السفينة على إجراء إصلاحات مطولة في جزيرة كريت اليونانية.

كان وزير الحرب بيت هيجسيث حاضرًا عند وصول السفن الحربية، والتي تضمنت المدمرة يو إس إس بينبريدج، إذ أشاد بطاقم سفينة باينبريدج ووصف عملهم بأنه جيد.

وقال هيجسيث على سطح المدمرة: "لم تنجزوا مهمة فحسب، بل صنعتم التاريخ، لقد جعلتم أمة فخورة بكم".

كما تحدث هيجسيث إلى طاقم المدمرة يو إس إس ماهان، وطاقم السفينة فورد.

وتقديرًا لخدمتهم خلال الحرب الإيرانية، مُنحت السفينة فورد والسفن المرافقة لها وسام الوحدة الرئاسي المرموق، الذي يُشيد به لـ"الأداء المتميز في العمليات" ضد "عدو عنيد"، وهو أعلى وسام يمكن أن تحصل عليه وحدة عسكرية، وعادة ما يُمنح للإنجازات الكبيرة في القتال.

بلغ عدد أيام بقاء حاملة الطائرات فورد في البحر 326 يومًا، وهو أطول مدة لحاملة طائرات خلال الخمسين عامًا الماضية، محطمةً بذلك الرقم القياسي لأطول فترة انتشار بعد حرب فيتنام، وفقًا لأخبار معهد البحرية الأمريكية، وهي وكالة أنباء تابعة لمعهد البحرية الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية.

وكانت أطول فترات الانتشار المسجلة هي فترة انتشار حاملة الطائرات يو إس إس ميدواي عام 1973 التي استمرت 332 يومًا، وفترة انتشار حاملة الطائرات يو إس إس كورال سي عام 1965 التي استمرت 329 يومًا.

وأثار بقاء حاملة الطائرات فورد لفترة طويلة في البحر تساؤلات حول تأثير ذلك على أفراد الخدمة الذين يبتعدون عن منازلهم لفترات طويلة، فضلًا عن زيادة الضغط على السفينة ومعداتها بما يتجاوز الحريق الذي اندلع في إحدى غرف غسيل الملابس التابعة للحاملة.

وعندما غادرت السفينة فورد سواحل فرجينيا لأول مرة في يونيو، اتجهت نحو البحر الأبيض المتوسط، ثم تم تغيير مسارها إلى البحر الكاريبي في أكتوبر كجزء من أكبر عملية حشد بحري في المنطقة منذ أجيال.

شاركت حاملة الطائرات في العملية العسكرية في يناير للقبض على مادورو، ثم خاضت المزيد من المعارك متجهةً نحو الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات مع إيران.

كما شاركت فورد في الأيام الأولى للحرب الإيرانية.

من الناحية الفنية، كان طاقم حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز في الخدمة وبعيدًا عن وطنهم لمدة إجمالية قدرها 341 يومًا في عامي 2020 و2021.

ومع ذلك، فقد تضمن ذلك فترات عزل مطولة على اليابسة في الولايات المتحدة بهدف المساعدة في منع انتشار كوفيد-19، وفقا للغد.