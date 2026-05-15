الأمم المتحدة: التوغل الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا ينتهك سيادة سوريا ويضر بالمدنيين

كتب : وكالات

06:25 م 15/05/2026

كلاوديو كوردوني

قال نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، إن التوغل الإسرائيلي والقصف والعمليات العسكرية في القنيطرة ودرعا تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتضر بالمدنيين.

وشدد كوردوني في بيان اليوم الجمعة، على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بشأن سوريا.

وطالب نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إسرائيل بتوضيح مصير المحتجزين السوريين لديهم.

وأكد نائب المبعوث الأممي، أن سوريا تبذل جهودها لكي تنأى بنفسها عن النزاعات الإقليمية، لافتًا إلى أن السلطات السورية تتخذ تدابير أمنية فعالة لتحقيق هدف عدم استخدام أراضيها في هذه النزاعات.

