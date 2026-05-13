أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، عن نتائج مرور 4 أسابيع على بدء تنفيذ إجراءات الحصار البحري ضد السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

الحصيلة الشهرية لعمليات الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية

أكدت القيادة، أن القوات الأمريكية تواصل فرض رقابة "صارمة" على حركة الملاحة البحرية لضمان الامتثال الكامل للقيود المفروضة، حيث تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية تهدف إلى عزل النظام الإيراني تجاريا ومنع تدفق المواد التي قد تُساهم في تعزيز قدراته العسكرية أو الالتفاف على الضغوط الدولية.

تحويل مسار عشرات السفن التجارية واستثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية

كشفت بيانات القيادة المركزية، أن القوات الأمريكية قامت منذ انطلاق العمليات بتحويل مسار67 سفينة تجارية كانت تحاول دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية.

وفي مقابل هذه الإجراءات الصارمة سمحت القوات لـ15 سفينة فقط بالمرور بعد التأكد من أنها تحمل مساعدات إنسانية تهدف إلى دعم الاحتياجات الأساسية للسكان.

كما أشارت "سنتكوم" إلى أنها اضطرت لتعطيل 4 سفن بشكل مباشر لضمان الامتثال التام لإجراءات الحصار المفروضة، مما يعكس حازما في تنفيذ القرارات الميدانية.

تفعيل خيار طلقات التحذير لإجبار السفن المخالفة على التراجع

أفادت القيادة المركزية، بوقوع حوادث ميدانية مطلع هذا الأسبوع، حيث أجبرت القوات الأمريكية سفينتين تجاريتين على العودة وتغيير مسارهما بعد محاولتهما اختراق منطقة الحصار.

وأوضحت "سنتكوم"، أن القوات لجأت لاستخدام قنوات التواصل اللاسلكي أولا ثم قامت بإطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة صغيرة لضمان استجابة السفن المخالفة.

وتؤكد هذه الواقعة أن عمليات إنفاذ الحصار الأمريكي لا تزال سارية بكامل قوتها وفاعليتها، وأن واشنطن مستعدة لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان تنفيذ استراتيجيتها البحرية تجاه إيران، حيث يأتي هذا الإعلان الأمريكي في ظل فشل المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، وعدم تحقيق أي تقدم ملموس في المحادثات الرامية إلى احتواء التوترات.