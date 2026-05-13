نقلت الصحيفة الأمريكية "بوليتيكو" عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيمارس ضغوطا على نظيره الصيني شي جين بينج بشأن إيران خلال اجتماعهما المرتقب.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الصين ضغطت بالفعل على إيران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأكد المسؤول الأمريكي بأن ترامب وشي جين بينج سيناقشان أيضاً شراء الطائرات،وقد يسفر عن صفقة لشراء الصين طائرات بوينج.

قال المسؤول الأمريكي إن ترامب وشي سيناقشان أيضاً حواراً أمريكيا صينيا جديدا حول الذكاء الاصطناعي، حيث تتشاركان واشنطن وبكين المخاوف بشأن المخاطر الأمنية التي يشكلها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.