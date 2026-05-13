رئيس وزراء إسبانيا يعلق على رفع نجم برشلونة لعلم فلسطين خلال احتفالات التتويج.. ماذا قال؟

كتب : وكالات

01:53 ص 13/05/2026

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

علق رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، على رفع نجم نادي برشلونة، لامين يامال، علم فلسطين خلال مسيرة الاحتفال بالتتويج بدوري اسبانيا.

وقال إن إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين مسبقًا، مؤكدًا حقها في الوجود مدينه الحرب التي تُرتكب من قبل إسرائيل في غزة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسباني مع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، حيث ردا على سؤال أحد الصحفيين نصه: "خلال احتفالات برشلونة شاهدنا لامين يامال يلوّح بعلم فلسطين، وهو شخصية مؤثرة للغاية ولديه عدد هائل من المتابعين، وأود معرفة رأيك بشأن هذه اللفتة".
ورد سانشيز : "إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين، ومنذ اللحظة الأولى أدانت إسبانيا هجمات حماس، وبعد ذلك أدانت الحرب التي تُرتكب من قبل السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة".

