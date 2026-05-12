الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في لبنان يُواصل التدهور رغم سريان وقف إطلاق النار

كتب : وكالات

02:56 ص 12/05/2026

قالت الأمم المتحدة، إن الوضع الإنساني في لبنان يواصل التدهور رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وسقوط ضحايا، بينهم مسعفون.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أكثر من 100 غارة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، فيما استشهد 87 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية التي أوردها المكتب الأممي، فقد استشهد ما لا يقل عن 2846 شخصا وأصيب 8693 آخرون منذ تصاعد المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في الثاني من مارس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، استشهاد مسعفين اثنين وإصابة آخرين في غارات استهدفت مواقع مرتبطة بالقطاع الصحي في بلدتي قلوية وتبنين جنوبي لبنان، أثناء استجابتهم لحوادث سابقة.

من جهتها، ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنها وثقت منذ بدء التصعيد 158 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، أسفرت عن استشهاد 108 أشخاص وإصابة 249 آخرين.

ونفذ الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مدينة الخيام جنوبي لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الإثنين أيضا غارة على بلدة سجد جنوبي لبنان.

ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، الإثنين، إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في جنوب البلاد.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي، أن الرئيس عون عرض مع السفير الأمريكي ميشال عيسى آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في الأسبوع الجارى بواشنطن.

جدير بالذكر أن مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تخطط لاستضافة جولة أخرى من المحادثات بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين، وفقا لسكاي نيوز.

