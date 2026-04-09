انطلقت في العاصمة الإيرانية "طهران" وعموم محافظات البلاد، صباح اليوم الخميس، مراسم إحياء ذكرى مرور أربعين يوما على استشهاد قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، وسط مشاركة شعبية واسعة ومسيرات عزاء جابت الشوارع الرئيسية.

طوفان بشري في شوارع العاصمة

أفاد مراسل وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بأن الحشود بدأت بالتجمع في شارع الجمهورية الإسلامية منذ ساعات الصباح الأولى، حيث من المقرر أن تستمر المراسم حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.



وتدفق المصلون والمؤيدون عبر مسارات مختلفة وصولا إلى "مقتل" قائد الأمة الراحل، مرددين هتافات العزاء والولاء.

بيعة للقائد الجديد

شهدت المراسم رفع صور القائد الشهيد، فيما تعالت حناجر المشاركين في شوارع طهران بهتافات تجدد البيعة والولاء لـ"آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي"، بوصفه قائد الثورة الإسلامية، مؤكدين السير على نهج القيادة الراحلة في مواجهة التحديات.





مراسم عزاء وطنية شاملة

بالتزامن مع "مراسم طهران"، شهدت مختلف المدن والبلدات والقرى الإيرانية فعاليات مماثلة، حيث عبّر الشعب الإيراني عن مشاعر الحزن والأسى في ذكرى الأربعين، في مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها الراحل في وجدان الإيرانيين.