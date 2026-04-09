ترامب: إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق الحقيقي فإن إطلاق النار سيبدأ بشكل أكبر وأقوى

كتب : مصراوي

05:57 ص 09/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها حتى يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي والالتزام الكامل به.

أضاف ترامب، أنه إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق الحقيقي لأي سبب وهو أمر غير مرجح للغاية فإن إطلاق النار سيبدأ بشكل أكبر وأقوى من قبل، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق منذ وقت طويل وعلى الرغم من كل الخطابات المضللة التي تقول عكس ذلك على عدم امتلاك أي أسلحة نووية وعلى أن يظل مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا.

وحضّ نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إيران، على عدم السماح بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قبل أيام من قيادته محادثات مع طهران في باكستان.

قال فانس: "إذا أرادت إيران أن تدع هذه المفاوضات تنهار بسبب لبنان، الذي لا علاقة له بها، والذي لم تقل الولايات المتحدة يوما إنه جزء من وقف إطلاق النار، فهذا في النهاية خيارها".

أضاف فانس: "على الإيرانيين أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بجدية، وإذا أخلّوا بالاتفاق فسيواجهون عواقب وخيمة".

وحذر قائلا: "على الإيرانيين اتخاذ الخطوة التالية وإلا فإن أمام الرئيس دونالد ترامب خيارات للعودة إلى الحرب".

وتابع: "الإيرانيون وعدوا بفتح مضيق هرمز، والإسرائيليون يحاولون تهيئة الظروف لنجاحنا في المفاوضات بشأن إيران".

