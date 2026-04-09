ردًا على إسرائيل.. حزب الله يُطلق صواريخ تجاه تل أبيب للمرة الأولى منذ الهدنة


كتب- محمد جعفر:

03:54 ص 09/04/2026

صواريخ حزب الله على إسرائيل

أعلنت جماعة حزب الله في لبنان، فجر اليوم الخميس،، أنها أطلقت صواريخ على شمال إسرائيل ردا على انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، في أول هجوم لها منذ التوصل إلى الاتفاق.

جاء ذلك نتيجة لشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على لبنان أمس الأربعاء، مستهدفاً أكثر من 100 موقع في غضون 10 دقائق فقط، في أكبر ضربات منسقة منذ بدء الحرب، وفقاً لما ذكره جيش الدفاع الإسرائيلي.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فقد قُتل ما لا يقل عن 182 شخصاً في الغارات وأصيب نحو 900 آخرين.

وأعلنت إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يشمل عمليات ضد حزب الله في لبنان.

إلا أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز توقفت عقب ما وصفه بأنه انتهاك إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان.

